Вулканът Етна изригна, лава се стича по склоновете му (Галерия)

Вулканът Етна в Сицилия се събуди за трети път от декември насам. Заради засилената вулканична активност италианските власти повишиха нивото на тревога от „зелено" на „жълто", което означава засилено наблюдение и готовност за реакция при евентуално влошаване на ситуацията.

По данни на италианския Департамент за гражданска защита повишаването на нивото на предупреждение е продиктувано от нарастващата вулканична активност и непрекъснатото увеличаване на вулканичния трус – явление, което показва движение на магма към повърхността и често предшества по-интензивни изригвания.

Националният институт по геофизика и вулканология (INGV) съобщи, че лавата е започнала да се спуска по източния склон на вулкана от височина около 3000 метра. Активността е концентрирана в района между Вале дел Леоне и горната част на Вале дел Бове – зона, която традиционно е сред най-често засегнатите при изригвания на Етна.

Според учените настоящото изригване засега остава сравнително спокойно. Вулканологът Борис Бенке го определя като „малко" и сравнимо с активността през последните шест месеца. По думите му лавата се движи бавно и не представлява непосредствена опасност за населението.

Въпреки това специалистите подчертават, че промяната във вътрешната динамика на вулкана може да доведе до значително по-силни и експлозивни изригвания през следващите дни или седмици. Именно затова системите за наблюдение са поставени в режим на засилено следене, а местните власти са в готовност да предприемат необходимите мерки при промяна на обстановката.

Към момента няма разпоредени евакуации, тъй като потокът от лава поток се намира далеч от населените райони и не представлява непосредствен риск за хората. Напротив – огнената река по склоновете на вулкана вече привлича вниманието на туристи и фотографи, които наблюдават впечатляващия природен спектакъл от безопасно разстояние.

Етна, разположен на източното крайбрежие на Сицилия, е най-високият и най-активният вулкан в Европа. Той се издига на над 3300 метра надморска височина, въпреки че височината му се променя след всяко по-голямо изригване. Вулканът е известен със своите чести лавови потоци, изхвърляне на вулканична пепел и периодични експлозивни изригвания.

През 2013 г. Етна беше включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Вулканът обхваща площ от над 190 квадратни километра, а геоложката му история започва преди около 500 000 години. За повече от 2700 години неговата активност е подробно документирана, което го превръща в една от най-добре изучените вулканични системи в света и важен естествен лабораторен обект за вулканолози и геофизици.

Макар настоящото изригване да не представлява непосредствена заплаха за местните жители, експертите предупреждават, че Етна остава непредвидим вулкан. Затова наблюдението му продължава денонощно, а италианските власти са в готовност да реагират незабавно при всяка промяна в неговата активност.