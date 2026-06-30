Николай Младенов: Отказът на "Хамас" да се разоръжи пречи на Съвета да влезе в Газа

Представители на различните органи на Съвета за мир, ръководени от САЩ и ангажирани с управлението на Газа след войната, се срещат тази седмица в Кипър. Целта им е да подготвят комитет от палестински технократи за влизане в ивицата, за да заменят „Хамас" като управляващи на опустошения от войната анклав, съобщава Times of Israel.

Пратеникът на Съвета за мир в Газа Николай Младенов настоя, че основната пречка, която не позволява на Националния съвет за управление на Газа (NCAG) да влезе в Газа, е отказът на „Хамас" да се откаже от оръжията си.

Арабски дипломат от една от посредническите държави и палестински служител, запознат с въпроса, определиха срещата в Кипър като възможност за „пренастройване" на инициативата след трудни първи шест месеца, Представител на Съвета за мир настоя миналата седмица, че срещата ще бъде рутинна и че процесът до голяма степен протича според плана.

Конституционният съд у нас обяви за противоконституционно задължаването на Министерския съвет да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Устава на Съвета за мир по международна инициатива на САЩ. Решението, което беше прието единодушно, е образувано по искане на самия Министерски съвет.

Всъщност „Съветът за мир" проведе миналата седмица в Кайро допълнителен семинар, за който досега не се съобщаваше, и на който присъства цялата група от палестински технократи, официално известна като Национален комитет за управление на Газа (NCAG).

NCAG беше представен през януари заедно с няколко други органа на Съвета за мир и неговите над дузина членове впоследствие се преместиха от Газа и Западния бряг в хотел в Кайро, където подготвят планове за замяна на Хамас. Терористичната групировка ръководеше инвазията и клането в южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика две години война.

Въпреки че не беше обявена никаква дата за влизането на NCAG в Газа, един от членовете на екипа призна, че неудовлетворението нараства, като заяви, че не са очаквали преходът да продължи толкова дълго.

Главният комисар на NCAG Али Шаат даде няколко интервюта малко след назначаването си, но оттогава насам до голяма степен се избягва публичното внимание.

По един дипломат от всяка от посредническите държави в Близкия изток - Египет, Катар и Турция призна, че „Хамас" се е опитвала да удължи преговорите по този въпрос. Въпреки това те също така изтъкнаха, че отказът на Израел да спази условията на първата фаза от примирието в Газа от октомври 2025 г. също представлява сериозна пречка. Те добавиха, че правителството на премиера Бенямин Нетаняху проявява все по-малко съдействие с наближаването на есенните избори за Кнесет и че няма голяма надежда за пробив, докато не се състоят тези избори.

Междувременно членовете на NCAG провеждат чести срещи с чуждестранни дипломати в Кайро и са преминали няколко обучителни сесии, организирани от консултантската фирма „Институт за глобална промяна" (TBI) на Тони Блеър, висш служител в Съвета за мир.

Самият Блеър, заедно с около осем служители на TBI, ще участва в „стратегическия семинар" в Кипър, който ще се проведе от вторник до четвъртък.