Иран: Ще обсъдим в Доха освобождаването на замразените авоари

.Иран несъмнено ще води дискусии утре в Катар във връзка със замразените си авоари, каза днес иранското външно министерство, отричайки да е планирана каквато и да било среща със САЩ, при все че в емирството очакват делегации от двете страни, предаде Франс прес.

"Това, което се очаква да стане несъмнено утре в Доха, са преговори с катарската страна относно освобождаването на замразените ирански авоари", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, говорейки за иранските активи, блокирани в чужбина заради американските санкции - въпрос, който е част от преговорите за сключване на мирно споразумение между Техеран и Вашингтон.

Багаи уточни, че не се планира среща с представители на САЩ в близките няколко дни и че в момента се предприемат стъпки за освобождаването на замразените активи.

От десетилетия Иран е обект на американски санкции, насочени срещу икономиката му и финансовата му система. След Ислямската революция през 1979 г. ирански активи, намиращи се в чужбина бяха замразени. Не съществуват официални данни относно стойността на тези активи, но местни медии ги оценяват на около 100 или 123 милиарда долара, съобщи БТА.

Багаи посочи също, че Иран ще отговори систематично на всяко нарушение от страна на САЩ на меморандума за споразумение, след като двете страни отново си размениха удари, които застрашиха примирието.

"Никое действие няма да остане без отговор. Както боеспособните ирански сили го доказаха, всеки акт на агресия срещу Ислямската република ще доведе до незабавен отговор", подчерта на пресконференция Багаи.