Естония показа снимки на картечници на борда на руски танкер в Балтийско море

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Естония разпространи направени през пролетта на тази година снимки на картечници и торби с пясък на борда на плаващ под руски флаг танкер за втечнен природен газ (ВПГ) в Балтийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията определя това като знак за по-конфронтационна позиция от страна на Москва при защитата на цивилния ѝ флот.

На снимките, направени от естонското разузнаване, се виждат укрепени гнезда за картечници на мостика на танкера "Маршал Василевски", който е базиран в Калининград.

Въоръжената охрана е нещо обичайно за кораби, преминаващи през зони, където действат пирати, но "подобно нещо е налудничава стъпка" при цивилни плавателни съдове в Балтийско море, каза Йорук Исик, гоеполитически анализатор, ръководещ консултантската фирма "Босфорски наблюдател".

"Това е враждебен ход от страна на Русия, с който тя изпраща послание към държавите от Европейския съюз и НАТО, че ще се противопостави активно на всеки опит за задържане или инспектиране на нейните кораби", заяви Исик пред Ройтерс.

"Няма оправдание за подобна стъпка за самоотбрана като поставянето на картечница на кораб в Балтийско море. Това ясно показва, че в открито море все повече цари беззаконие", добави анализаторът.

Корабът "Маршал Василевски", собственост на "Газпром Флот", е транспортирал втечнен природен газ до Калининград от пристанище близо до Санкт Петербург четири пъти от началото на миналата година, като последният път е бил през май, сочат данни за проследяване на кораби на компанията Ел Ес И Джи (LSEG). Маршрутът минава покрай крайбрежието на Естония.

Снимките "са направени тази пролет в Балтийско море в зоната на отговорност на Естония", заяви вчера говорител на естонската полиция и гранична охрана.

Компанията "Газпром" засега не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар.

"Не можем да допуснем блокирането на нашите ключови морски маршрути. През Балтийско и Черно море преминава по-голямата част от нашата морска търговия", заяви Николай Патрушев, съветникът по морските въпроси на руския президент Владимир Путин, в интервю,

публикувано на 15 юни.

"От решаващо значение е да се гарантира навременното разгръщане и боеготовността на (руския) флот, както и способността му да се противопостави на целия спектър от заплахи", добави Патрушев.

Девет петролни танкера, за които се подозира, че са част от руския "сенчестия флот" са били конфискувани в цяла Европа от началото

на годината, като най-скорошният случай е от 26 юни и е свързан с Франция, припомня Ройтерс.