Русия връща гориво, забранено от 13 г. - "Евро 2", за да бори дефицита (Обзор)

Големите количества сяра в нискокачествения бензин и дизел могат да повредят съвременните коли

Русия планира да разреши производството и продажбата на бензин и дизел с ниско качество и екологичен стандарт "Евро 2", за да бори кризата с горивата, причинена от мащабната военна кампания на Украйна срещу рафинериите.

Това съобщи руският "Комерсант", позовавайки се на проект на правителствен документ. Ако мерките бъдат въведени, те ще останат в сила до юли 2027 г. Властите може да разрешат и вноса на бензин, отговарящ на тези спецификации, като горивото ще бъде освободено от техническите изисквания на Евразийския икономически съюз.

Продажбата на гориво "Евро 2" е забранена в Русия от 2013 г. Основната разлика между видовете горива е съдържанието на сяра и сложността на производството им. "Евро 2" може да се прави от нафта без дълбоко рафиниране, коментираха експерти. Това позволява на рафинериите, които не могат да произвеждат гориво с по-високо качество, да продължат да работят и опростява производствения процес, за да се добавят стотици хиляди тонове бензин месечно на пазара.

Реално обаче въвеждането на подобна мярка е малко вероятно да компенсира изцяло обема на горивото, загубен в резултат на атаките срещу заводите за преработка на нефт, а наред с това за много съвременни превозни средства използването на гориво "Евро 2" може да бъде опасно. Причина за това е именно много по-високото съдържание на сяра в сравнение с клас "Евро 5" и "Евро 6" - около 10 пъти повече. Прекомерното количество сяра може да съсипе катализаторите, саждите при изгарянето могат да запушат филтрите. Заради примесите и по-лошото смазване старите горива също така по-лесно износват и блокират дюзите на колите. Така на практика мярката за справяне с кризата може да излезе на руските шофьори солено.

Мащабната украинска военна кампания срещу енергийната инфраструктура на Русия има за цел да накара президента Владимир Путин да седне на масата за преговори. Преди дни той за първи път призна, че има "известен недостиг на горива", но увери, че той "не е критичен".

Докато в незаконно анексирания Крим преди седмица забраниха продажбата на горива за цивилни, властите в Сибир наложиха дневно ограничение до 50 литра на шофьор. В Курска и Брянска област забраниха пълненето на преносими контейнери с бензин, а в някои области вече не се продава бензин А 95 или има още по-строги ограничения за това колко литра се падат на човек.