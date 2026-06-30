Бомба остави без крака жената на украински олигарх в Монако (Обзор)

Вадим Ермолаев се бори за живота си след атентата, при който пострада и синът му

Един от най-богатите олигарси на Украйна Вадим Ермолаев се бори за живота си, след като самоделна бомба избухна в луксозен апартамент в Монако. В понеделник западни медии споменаваха името на Ермолаев като цел на нападението и пострадал, но без официално потвърждение от властите.

Атентатът се е случил около 21 ч вечерта в понеделник и е първият по рода си в историята на малкото княжество, разположено на бреговете на Френската Ривиера.

Има още двама ранени, за които се смята, че са съпругата на богаташа - Ана, и 13-годишният им син Дейвид Ермолаев. Свидетели разказват, че

жената е била открита без краката си,

а детето е било намерено да лежи в кръв.

Източници от Франция твърдят, че във вторник Ана е била подложена на ампутация на долните ѝ крайници, докато малкото момче се намира в стабилно състояние, пише “Дейли мейл”. Четирима други са били прегледани от спешните служби заради шок и порязвания от счупени прозорци.

Снимки от мястото на инцидента показват опръскания с кръв вход на жилищния блок “Слънчев дворец” на улица “Преподобен Луи Фрола”, където заможното семейство е живяло. Сградата се намира близо до френската граница. Властите разказват, че неизвестен мъж е поставил пакет, в който се смята, че е била бомбата, на партера на сградата.

На видеозапис от улични камери може да се види как предполагаемият извършител бяга от местопрестъплението. Бил е облечен с черна шапка, горнище на анцуг, бели дънки и маратонки. Властите в Монако го издирваха във вторnик и предупреждават, че

мъжът може да е тежковъоръжен

“Заподозреният е обикалял района няколко пъти с кола преди бомбения взрив, което му е позволило да причака жертвите. Това ясно показва, че той вероятно ги е наблюдавал дълго време, преди да постави бомбата”, обясни държавният секретар на Монако Кристоф Мирманд.

Извършителят може вече да не е на територията на княжеството. Видеозаписи показват как той бяга в посока на близкия пограничен град Босолей.

Мирманд обясни, че пакетът с бомбата е съдържал шрапнели и че жертвите са се връщали в дома си след вечеря навън, когато се е случил взривът.

“Можем да предположим, че става въпрос за опит за умишлено убийство. Доколкото ми е известно, това е първият път в историята, когато подобно деяние се е случило в княжеството”, допълни Мирманд.

Свидетел на име Силвано Иполито, който живее близо до мястото на експлозията, разказа, че първоначално си е помислил, че става въпрос за инцидент с изтичане на газ.

“Помислих си, че това не може да се случва. Видях малко момче, лежащо на земята, покрито с кръв, и някой, който се опитва да му помогне. Освен това на стълбите на сградата лежеше жена, чиито крака липсваха. Тя беше в много лошо състояние. Изглеждаше като военна зона”, обясни Иполито.

Принцът на Монако Албер II определи инцидента като отвратително престъпление и

шок за целия народ

на княжеството.

Ермолаев е сред 100-те украински олигарси, избягали от войната с Русия, за да живеят на Френската Ривиера. В своя инстаграм той се определя като бизнесмен и инвеститор. През 2020 г. беше обявен за 39-ия най-богат украинец от списание “Форбс”. Състоянието му е оценено на около 230 млн. долара.

Преди няколко години богаташът се отказа от украинското си гражданство и стана гражданин на Кипър. 58-годишният мъж беше санкциониран от правителството в Киев през декември 2023 г. заради продажба на алкохол в окупирания от Русия Крим. През 90-те години на миналия век той основава бизнесгрупата Alef. По-късно дружеството става един от най-големите частни холдинги в Източна Европа. През годините към активите му са се включвали проекти за строително развитие, търговски центрове, производство на алкохол и други.