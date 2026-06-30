Нов температурен рекорд в Унгария - термометрите отчетоха 42 градуса

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Нов температурен рекорд бе отчетен днес в Унгария - термометрите отчетоха 42 градуса. Това съобщиха метеорологичните служби в страната, цитирани от Франс прес и БТА.

Според Франс прес така е подобрен предишният рекорд от 41,9 градуса, поставен през 2007 г.

Температурата достигна 42 градуса в Сечен, Северна Унгария, близо до границата със Словакия, съобщи метеорологичната служба "ХунгароМет" (HungaroMet) на видеозапис, публикуван във "Фейсбук".

"Предварителните данни сочат, че са подобрени както националният температурен рекорд, така и рекордът на столицата", коментира метеороложката Анна Кунтар-Молнар. Тя отчита, че температурите може да се повишат още повече.

Температурата в столицата Будапеща пък удари 41 градуса, като по този начин беше подобрен рекордът от 40,7 градуса, установен в столицата през 2007 г.

Както по-голямата част от Европа, Унгария е обхваната от безпрецедентна гореща вълна и от края на миналата седмица е в сила най-високият червен код за опасно горещо време.

Премиерът Петер Мадяр призова сънародниците си да работят предимно от дома и да се ограничи потреблението на вода за несъществени нужди. Повече от 120 населени места в Унгария наложиха ограничения за водоснабдяването на фона на жегите, съобщава АФП.

Последните дни бяха белязани от температури, които счупиха рекорди в цяла Европа. В събота Германия постави рекорд за най-топло време, отчитано някога в историята ѝ, като жегата на места достигна опасните 41,5 градуса.

Подобни аномалии бяха отчетени и в страни като Дания и Чехия, а метеоролозите предупреждават, че горещата вълна пълзи едновременно на север и на изток.

Поне 150 млн. души на Стария континент преживяват жеги над 35 градуса. От Световната метеорологична агенция предупреждават, че тази безпрецедентна гореща вълна ще причини големи щети на човешкото здраве и екосистемите в Европа. През последната седмица жегата взе живота на стотици европейци.