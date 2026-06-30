Поне 14 деца станаха жертви на срутен покрив в Пакистан

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Поне 14 деца са загубили живота си след срутването на покрива на център за извънкласно обучение. Инцидентът се е случил в източния пакистански град Лахор, съобщиха властите и службата за спешна помощ "Едхи", цитирани от Франс прес и БТА.

Други 5 деца са ранени при срутването на покрива на центъра "Басти Ейд Гах", намиращ се в квартал "Кахна Нау" във втория по големина град в Пакистан.

Броят на загиналите е потвърден пред местните медии от здравният министър на провинцията, в която се намира Лахор. Двама са задържани за инцидента, съобщи в "Екс" местната полиция.

Премиерът на страната Шехбаз Шариф даде изявление, в което изрази "тъгата си от загубата на хора".

Срутванията на покриви и сгради са често явление в Пакистан, главно заради занижените стандарти за безопасност и използването на строителни материали с лошо качество, отбелязва АФП.

През юли миналата година 27 души загинаха, а 10 бяха ранени, при рухването на 5-етажна сграда в бедняшкия квартал "Ляри" в Карачи.