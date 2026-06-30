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Джихадисти отвлякоха 37 ученици в Нигерия

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Джихадисти в Северозападна Нигерия СНИМКА: Пиксабей

Джихадисти отвлякоха 37 ученици в Нигерия. Нападението е станало вчера в училище, докато учениците са държали изпит за дипломиране, става ясно от списък, разпространен днес от местните власти, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

За атаката са отговорни от групировката "Ислямска държава в Западна Африка", които щурмуваха средно училище в Ласа, в окръг Аскира Уба и убиха трима, сред които войник и учител, съобщава нигерийската армия. Военните първоначално обявиха, че властите са спасили 10 от отвлечените ученици и само един се води за изчезнал.

Джихадисти в Северозападна Нигерия СНИМКА: Пиксабей

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