Джихадисти отвлякоха 37 ученици в Нигерия. Нападението е станало вчера в училище, докато учениците са държали изпит за дипломиране, става ясно от списък, разпространен днес от местните власти, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

За атаката са отговорни от групировката "Ислямска държава в Западна Африка", които щурмуваха средно училище в Ласа, в окръг Аскира Уба и убиха трима, сред които войник и учител, съобщава нигерийската армия. Военните първоначално обявиха, че властите са спасили 10 от отвлечените ученици и само един се води за изчезнал.