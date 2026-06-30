Голям горски пожар избухна край Солун, има загинал (Видео)

Един човек е загинал, а жена е получила тежки изгаряния при мащабен горски пожар, който бушува в района на Дервени, северно от Солун. Тялото на загиналия е открито в гориста местност, обхваната от пламъците, като властите са започнали разследване за установяване на самоличността му и причините за смъртта.

Пожарът е избухнал около обяд във вторник в район с ниска растителност в община Ореокастро и заради силния вятър бързо се е разпространил към горски масив и жилищни зони. Огнената стихия е достигнала опасно близо до село Лити, където жителите са получили последователни предупреждения чрез системата за спешни известия 112, съобщава ekathimerini.

Първоначално хората са били призовани да бъдат в готовност за евакуация, а по-късно властите са разпоредили незабавното напускане на района. Жителите на Лити са били насочени към местния футболен стадион, където да изчакат развитието на ситуацията.

По време на пожара е пострадала и около 40-годишна жена, която се е опитвала да потуши огъня в двора на дома си. Тя е била изведена на безопасно място, след което е транспортирана с линейка до болница в Солун със сериозни изгаряния по лицето, ръцете и бедрата.

Според местните власти пожарът е тръгнал от задната страна на планината, а силните ветрове са допринесли за изключително бързото му разпространение през гората към населените места.

В овладяването на стихията участват над 100 пожарникари, три специализирани горски екипа, 36 противопожарни автомобила и доброволци. От въздуха операцията се подпомага от 10 самолета и три хеликоптера, които извършват непрекъснати водни атаки срещу огнените фронтове.

На място са разположени и екипи на гръцката спешна помощ ЕКАВ и полицията, които оказват съдействие при евакуацията и обезопасяването на района. Борбата с пожара продължава, а властите следят внимателно развитието на обстановката заради опасността огънят да достигне нови населени места.