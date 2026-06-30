"Отвлеченият" самолет първо поискал разрешение да кацне в Кипър, отказали му

Самолетът, изпълняващ полет на полската компания LOTот Варшава до Тел Авив, и кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане, е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Това пише кипърското издание „Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

Маршрутът от Варшава до Тел Авив е изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз". Извънредното му кацане на летището в Бургас е заради техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17,15 ч.

Кипърският вестник „Сайпръс мейл" пише, че след като е бил подаден сигналът за отвличане, самолетът е поискал разрешение да кацне в Кипър. Според израелски медии, цитирани от изданието, самолетът е кръжал около Кипър в момента на подаването на сигнала за тревога. Капитанът е поискал разрешение да кацне на летището в Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Затова самолетът е бил отклонен към България, пише вестникът.

Израелски служители по сигурността са съобщили, че няма данни за отвличане или терористичен акт и са обяснили тревогата с човешка грешка в пилотската кабина.

Както "24 часа" първи писа самолетът е подал сигнал за отвличане над Дунав и е посрещнат от двойка български МиГ-29. Те са ескортирали самолета до границата с Турция, където са го предали на техните ВВС. Над Средиземно море самолетът за втори път подава сигнал за отвличане и е посрещнат от израелски изтребители. Те наредили да обърне и да не каца на летището в Тел Авив, въпреки че пилотът уверил, че става въпрос за техническа грешка.

Транспондерът е бордово електронно устройство, което автоматично предава информация за самолета (идентификационен код, височина и скорост), когато получи сигнал от наземен радар или друг самолет. Той е ключов за контрола на въздушното движение и предотвратяването на сблъсъци. Чрез въвеждане на специални кодове екипажът информира наземните служби за извънредни обстоятелства на борда.