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"Отвлеченият" самолет първо поискал разрешение да кацне в Кипър, отказали му

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Самолет, изпълняващ полет на полската компания LOT, кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията

Самолетът, изпълняващ полет на полската компания LOTот Варшава до Тел Авив, и кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане, е поискал разрешение за кацане на кипърското летище Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Това пише кипърското издание „Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

Маршрутът от Варшава до Тел Авив е изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания „Електра Еъруейз". Извънредното му кацане на летището в Бургас е заради техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция.

Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17,15 ч.

Кипърският вестник „Сайпръс мейл" пише, че след като е бил подаден сигналът за отвличане, самолетът е поискал разрешение да кацне в Кипър. Според израелски медии, цитирани от изданието, самолетът е кръжал около Кипър в момента на подаването на сигнала за тревога. Капитанът е поискал разрешение да кацне на летището в Пафос, но е получил отказ заради засилен трафик. Затова самолетът е бил отклонен към България, пише вестникът.

Израелски служители по сигурността са съобщили, че няма данни за отвличане или терористичен акт и са обяснили тревогата с човешка грешка в пилотската кабина.

Както "24 часа" първи писа самолетът е подал сигнал за отвличане над Дунав и е посрещнат от двойка български МиГ-29. Те са ескортирали самолета до границата с Турция, където са го предали на техните ВВС. Над Средиземно море самолетът за втори път подава сигнал за отвличане и е посрещнат от израелски изтребители. Те наредили да обърне и да не каца на летището в Тел Авив, въпреки че пилотът уверил, че става въпрос за техническа грешка.

Транспондерът е бордово електронно устройство, което автоматично предава информация за самолета (идентификационен код, височина и скорост), когато получи сигнал от наземен радар или друг самолет. Той е ключов за контрола на въздушното движение и предотвратяването на сблъсъци. Чрез въвеждане на специални кодове екипажът информира наземните служби за извънредни обстоятелства на борда.

Самолет, изпълняващ полет на полската компания LOT, кацна извънредно на летище Бургас заради грешен код за отвличане. Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията

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