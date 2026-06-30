Израел вдигна два изтребителя заради "отвлечения" самолет

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Израелските военновъздушни сили съобщиха, че са изпратили два изтребителя към граждански самолет над Средиземно море, след като е бил получен сигнал за загуба на връзка със самолета Ербъс 320, предаде Франс прес.

В официално изявление военните уточниха, че става дума за стандартна процедура след получаване на подобен сигнал и подчертаха, че "няма основания за опасения, свързани със сигурността".

Говорител на летище "Фредерик Шопен" във Варшава заяви пред АФП, че според информацията от българската авиокомпания причината за инцидента е била "грешка на пилота".

"Следим ситуацията, но няма индикации за външна намеса", добави говорителят, пише БТА.

По случая бяха задействани и български изтребители МиГ-29 от командването на НАТО за мисия по охрана на въздушното пространство на България, съобщиха от Министерството на отбраната. Причината е била подаден сигнал за отвличане от самолет Ербъс 320.

"В 13:57 ч самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по р. Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял от 3-та авиационна база в 13:54 ч. Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing", като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство".

Впоследствие българските изтребители са предали ескортирането на гражданския самолет на F-16 на турските ВВС, които са били изпратени да го пресрещнат.

Става въпрос за полет на полската авиокомпания LOT от Варшава за Израел. Когато е над Кипър, пилотът на самолета отново задейства алармата за отвличане, след което самолетът прави обратен завой и се връща към България, след като в Кипър му е отказано кацане.

По-рано министерството на транспорта и съобщенията информира, че самолет на полската авиокомпания ЛОТ, изпълняващ полет по маршрута Варшава – Тел Авив с "Еърбъс 320" на българската авиокомпания "Електра Еъруейз", е кацнал извънредно на летище Бургас заради техническа неизправност.

Според Министерството причината е неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса или отвличане. Това е довело до задействане на процедурите по еър полисинг (охрана на въздушното пространство). Самолетът е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 часа.