Дания дава на Украйна 588 млн. евро военна помощ

Дания обяви, че ще предостави нова военна помощ на Украйна на стойност 4,4 милиарда датски крони (588,43 милиона евро), предадоха Ройтерс и БТА.

"Около 1,3 млрд. се предоставят по "датския модел", който позволява да се финансират обществени поръчки на украинската държава чрез нейната собствена отбранителна промишленост", посочи правителството в Копенхаген. "При това се отпускат допълнителни средства за придобиване на артилерийски боеприпаси с голям обсег."

Това е 30-ият пакет датска военна помощ за Украйна.

Чешката армия се интересува от изучаване на бойния опит на украинските военни и възнамерява да развие сътрудничество с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на различни равнища, съобщи Укринформ, като се позова на изказвания на новия и бившия началник на чешкия генерален щаб - генералите Мирослав Хлавач и Карел Ржеха, както и на чешкия министър на отбраната Яромир Зуна.

Според Хлавач сътрудничеството между армиите на двете държави не спира и тепърва ще се развива и още. Той подчерта, че бойният опит на ВСУ, придобит в реални бойни условия, е изключително ценен за Прага при повишаването на способностите на чешката армия.

„Колкото повече боен опит трупат ВСУ в реални бойни действия, толкова по-ценно е това за нас за по-нататъшното развитие на способностите на армията на Чехия. Нямам намерение да променям нищо в това отношение. Напротив, убеден съм, че контактите и сътрудничеството ни с ВСУ ще продължат“, каза генералът.

От своя страна, Ржеха отбеляза, че сътрудничеството е започнало да дава практически резултати. Според него украински специалисти са обучавали чешки военни в работата с безпилотни летателни апарати, докато чешки инструктори едновременно обучават украински военни по конкретни направления.

Чешкият министър на отбраната Яромир Зуна, отговаряйки на въпрос за евентуално посещение в Украйна, отбеляза, че редовно се среща с украинския си колега по време на събития на ЕС и НАТО. „Вероятно ще се срещаме по-често на многостранни събития, отколкото в двустранен формат поради графиците ни“, каза Зуна.

След като бе назначен за министър на отбраната през декември, той подчерта необходимостта от продължаване на подкрепата за Украйна и чешката инициатива за закупуване на боеприпаси и намерението си да посети Украйна.