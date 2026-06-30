Близо 2000 са вече жертвите след земетресенията във Венецуела

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Близо 2000 са вече жертвите след двете силни земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни. Загиналите са 1943, съобщи шефът на Националното събрание на страната Хорхе Родригес, цитиран от Франс прес и БТА.

Ранените са над 10 500, а повече от 15 хил. са били засегнати от бедствието, каза Родригес, който е брат на вр. и. д. президент Делси Родригес.

От изявлението му стана ясно още, че от старта на спасителните операции са били извадени 6461 живи. Спасено е и 2-годишно бебе, извадено изпод руините днес.

Близо 13,5 хил. са успели да се евакуират сами, или им е оказана помощ в Ла Гуайра - най-тежко пострадалият район от бедствията.

"Общо19 861 души са спасили живота си в Ла Гуайра", коментира Родригес.

Вчера силен вторичен трус разтърси района северно от венецуелската столица, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Пожарникар от британски произход, участващ в спасителните операции във Венецуела, заяви, че обикновено има 96-часов прозорец, в който могат да бъдат открити най-много оцелели - срок, който е изтекъл снощи. По думите му към този момент спасителните екипи се надяват на „чудодейни спасителни акции".

По оценки на ООН около 50 000 души все още се смятат за изчезнали.

В неделя, почти четири дни след двойното земетресение, мъж и неговият син тийнейджър бяха извадени живи изпод развалините в крайбрежния град Карабайеда северно от Каракас, опустошен от бедствието, съобщиха журналисти от АФП. Американски и френски спасителни екипи извадиха бащата и сина изпод огромна купчина отломки.

Недолюбваната президентка на страната Делси Родригес благодари на 24-те страни, изпратили 521 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета. Двата силни труса разтърсиха Венецула в 18:04 ч. местно време на 24 юни - почивен ден заради национален празник. В цялата страна са нанесени сериозни материални щети на инфраструктурата.