Косатки атакуваха яхта и я оставиха без кормило (Видео)

Група иберийски косатки нанесе сериозни щети на яхта край бреговете на Гибралтар, след като в продължение на близо три часа обграждала плавателния съд, въртяла го около оста му и унищожила кормилото, съобщава "Дейли мейл".

Инцидентът станал в края на четириседмично плаване на екипажа от Бахамите към Испания. Подводни кадри, заснети от френския режисьор Алекс Аймар, показват как косатките многократно се насочват към кормилото, захапват го и постепенно го разрушават, оставяйки яхтата без управление.

Видео от палубата разкрива как животните преследват лодката, изскачат над водата и отново се гмуркат с висока скорост. В един момент кормилото започва да се върти неконтролируемо, а откъснати части изплуват на повърхността.

„Разкъсаха всичко. Вече нямаме управление. Сега се въртим на 360 градуса", казва във видеото норвежкият парашутист Йоке Зомер, докато екипажът се опитва да овладее ситуацията.

След случилото се Зомер разказа в профила си в инстаграм, че разпространеният клип показва само малка част от преживяното. „Това е едва триминутен откъс от среща, продължила общо три часа. Не се виждат първият удар, който счупи кормилото, подадените сигнали за бедствие, подготовката за евентуална евакуация и опитите ни да използваме двигателя, за да отклоним вниманието на косатките", пише той.

По думите му животните не са проявявали явна агресия, докато яхтата се е носела безшумно по течението. „Някои си играеха с кормилото, други завъртаха лодката, а малките се забавляваха с плаващите отломки", отбелязва Зомер.

Той допълва, че най-силният удар по кормилото е бил нанесен от една от по-едрите косатки, но според него е трудно да се определи дали става дума за агресивно поведение или за игра. Единствено при включването на двигателя животните реагирали по-настойчиво.

Зомер подчертава, че никой от екипажа не е направил опит да прогони косатките със сила. „Бях убеден, че всичко ще приключи благополучно, ако просто им позволим да задоволят любопитството си, без да създаваме допълнително напрежение", казва той.

През последните години иберийските косатки нееднократно привличат вниманието на учените с необичайното си поведение към ветроходни лодки край Испания, Португалия и Гибралтар. В много случаи животните се насочват именно към кормилото, като го удрят или захапват, което прави плавателните съдове неуправляеми. Все още няма единно научно обяснение за тези действия. Една от хипотезите е, че става дума за игра или любопитство, а според друга поведението е усвоено от част от популацията след негативен сблъсък с плавателен съд.

Косатката е най-едрият представител на семейство Делфинови. Възрастните мъжки достигат дължина до 10 метра и тегло над 10 тона. Видът се отличава с висока интелигентност, сложна социална структура и отлична координация при групов лов, като може да развива скорост до около 55 км/ч.