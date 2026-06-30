Ормузкият проток ще се води военна зона до 9 юли

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Поне до 9 юли Ормузкият проток ще продължи да се води военна зона, въпреки несигурното примирие между САЩ и Иран. Това съобщиха двете глобални организации за социален диалог между работниците и работодателите в корабоплаването, цитирани от Франс прес и БТА.

"Това решение отчита значителния и продължаващ риск за живота на моряците и бързо променящата се ситуация в региона", се посочва в съвместно изявление на Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, която представлява работодателите в корабоплаването.

Статутът се отнася за около 15 хил. търговски кораба по света, чиито компании са сключили колективни трудови договори. Съгласно споразуменията моряците, които плават в обявени за военни зони райони, получават двойно заплащане и имат право да откажат да отплават, както и да поискат репатриране за сметка на работодателя.

Ормузкият проток беше определен като зона на военни операции на 5 март, 4 дни след първите атаки срещу търговски кораби, преминаващи през него.

След 1 март търговското корабоплаване беше сериозно засегнато, след като Иран затвори протока в отговор на ударите на САЩ и Израел. По време на конфликта загинаха най-малко 14 моряци, а над 40 кораба бяха атакувани.

За последно атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток имаше миналата седмица.