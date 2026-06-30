2 убити и 15 ранени при руска бомбена атака над Запорожие

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Двама загинаха и 15 бяха ранени при руска атака с планиращи бомби над Запорожие. Това бе съобщено от военния губернатор на областта Иван Федоров, цитиран от ДПА и БТА.

В Телеграм Федоров заяви, че 7 бомби са пуснати над индустриалния център, а сред засегнатите от атаката сгради е и детска градина.

Фронтовата линия е на ок. 20 км южно от града. Планиращите бомби се стрелят от бомбардировачи на голяма височина и разстояние, което не може да бъде достигнато от украинската ПВО.

Този тип бомби планират към целта си, като използват сателитна навигация, отбелязва ДПА. От старта на тази година украинската армия освободи 670 кв. м. украинска територия, съобщи главнокомандващият Олександър Сирски в интервю за местната тв ТСН. Това съобщи агенция Укринформ.

Според генерала сегашните постижения са резултат от военната кампания от миналата година.

"Кампанията от 2025 г. беше насочена към постепенно изтощаване на основните групировки на врага, увеличаване на загубите му и предотвратяване на организирането на настъпателни операции по всички оперативни и стратегически направления. Като цяло успяхме да постигнем тези цели", каза той.

Сирски подчерта, че това е позволило на украинските сили да започнат активни операции в определени сектори през 2026 г.

"В резултат на това към днешна дата сме освободили повече от 670 квадратни километра украинска територия от началото на годината", допълни той.