Тръмп и републиканците с извънреден конгрес

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпартийците му републиканци ще организират конгрес в Далас през септември.

Това обяви самият той в социалната мрежа.

Причината за него е да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите на партията преди междинните избори през ноември.

По принцип партиен конгрес в година без президентски избори е необичаен ход.

Това никога досега не е правено и ще бъде наистина историческо събитие", написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл", като уточни, че конгресът ще се състои на 9 и 10 септември.

80-годишният президент предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса, и включи няколко ключови сътрудници от Белия дом в организацията на републиканската кампания.

По-рано вчера Върховният съд на САЩ премахна ограниченията върху сумите, които политическите партии могат да харчат в координация с всеки кандидат – решение, което може да бъде от полза за републиканците на междинните избори, предаде АФП, цитирана от БТА.