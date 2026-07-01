Спасиха 3-годишно дете след 6 дни под руините във Венецуела

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Извадиха живо 3-годишно дете, прекарало 6 дни под руините след опустошителните земетресения във Венецуела от миналата седмица.

На видео се вижда как спасителите аплодират, докато изваждат малкия Клибер Моран изпод развалините в щата Ла Гуайра.

Президентката Делси Родригес описа спасяването на детето като момент на надежда.

Броят на загиналите от земетресенията от миналата седмица – с магнитуд 7,2 и 7,5 вече е 1 943, като над 10 000 души са ранени, а десетки хиляди все още са в неизвестност.

Според първоначална оценка на сателитни данни от НАСА, мощните трусове вероятно са повредили или разрушили 58 870 сгради, съобщи Би Би Си.

На детето е оказана първа помощ и след това е откарано в болницата в Каракас. То е добре.

Спасяването му е чудо, тъй като спасителите обикновено дават най-добри шансове за оцеляване под руините от 3 дни след труса.

Спасителните операции в страната продължават, на терен работят и кучета, специално обучени да издирват хора при бедствия. Именно такива кучета спасиха стотици души при земетресенията в Турция от 2023 г.