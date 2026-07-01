Стана ясно кога ще са изборите за президент във Франция

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Президентските избори във Франция ще са 18 април и 2 май 2027 г. Това съобщиха редица местни издания, позовавайки се на различни източници.

Датите ще бъдат официално оповестени днес на заседание на Министерския съвет.

Според френската конституция изборите трябва да бъдат произведени между 20 и 35 дни преди края на настоящия петгодишен мандат. Президентът Еманюел Макрон започна втория си мандат на 14 май 2022 г.

Така първият тур ще се състои по време на пролетната ваканция, а вторият тур – в деня след Празника на труда.