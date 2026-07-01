Украйна купува 16 изтребителя "Грипен"

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Украйна ще закупи 16 изтребителя "Грипен" от Швеция. Договорът за сделката вече е подписан, а стойността й е 2,53 милиарда долара.

В сътрудничество със Швеция продължаваме да укрепваме бойната авиация на Украйна", заяви украинският президент Володимир Зеленски в отделно изявление, публикувано във „Фейсбук". „Важно е, че самолетите ще бъдат придружени от пакет от свързано оборудване, техническа помощ и поддръжка", написа Зеленски, цитиран от Укринформ.

Групата „Сааб" посочи, че планира да достави самолетите на Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) между 2029 и 2030 г.

Договорът включва също резервни части, както и свързани с тях компоненти и оборудване, уточни компанията.

При посещение в скандинавската държава в края на май Зеленски обяви, че Киев ще купи до 20 изтребителя „Грипен Е", а Швеция заяви, че ще дари 16 по-стари модела C/D, за да укрепи противовъздушната отбрана на страната.

Зеленски заяви вчера, че тези 16 по-стари самолета ще бъдат предадени на украинските военновъздушни сили в началото на 2027 г., както беше договорено по-рано с шведския премиер Улф Кристершон.

Двете държави подписаха през октомври писмо за намерение за закупуването от Киев на 100 до 150 изтребителя „Грипен Е".

„Това е голям напредък за свободата на Украйна и сигурността на Европа. „Грипен" ще засили способността на Украйна да защитава въздушното си пространство", заяви от своя страна в „Екс" шведският министър на отбраната Пол Йонсон, цитиран от БТА.

Той добави, че сключеното споразумение представлява „първа стъпка към амбицията на Украйна в крайна сметка да придобие до 150 изтребителя „Грипен" E/F".

През 2024 г. Швеция спря проекта си за изпращане на изтребители „Грипен" в Украйна, след като страни партньори поискаха приоритет да бъде даден на доставката на американски изтребители F-16