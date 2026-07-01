САЩ поздравиха новият президент на Перу

Правителството на САЩ поздрави новоизбраната президентка на Перу Кейко Фухимори.

От Белия дом имат желание да бъде засилено сътрудничеството с бъдещото ѝ правителство в областта на сигурността, инвестициите и двустранната търговия.

В изявление Държавният департамент заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп очаква да работи в тясно сътрудничество с дясната Фухимори за насърчаване на сътрудничеството в сектора на сигурността и за укрепване на икономическите връзки между двете страни, със специален акцент върху инвестициите и търговията в региона.

Изявлението на Държавния департамент е първата официална поздравителна реакция на САЩ към Фухимори след изборната ѝ победа и е в съответствие с тенденцията на администрацията на Тръмп да изразява по-пряко публичната си подкрепа за кандидати с консервативен профил в региона, посочи ЕФЕ.

Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу след приключването на преброяването на гласовете от втория тур 22 дни след вота. Вчера тя заяви, че приема резултатите с голяма отговорност, защото ще застане начело на „разделена" страна.

В понеделник Националната служба за изборни процеси представи окончателните резултати от изборите при 100% обработени протоколи. Те потвърдиха, че Фухимори е получила 50,135% от действителните гласове, или 9 223 396 гласа, срещу 49,865% за кандидата от левицата Роберто Санчес, който е получил общо 9 173 755 гласа, предава БТА.