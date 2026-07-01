Джей Ди Ванс: Обезпокоителни неща излязоха от Ватикана, не съм съгласен с тях

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Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на САЩ, не е съгласен с възгледите на папата и Ватикана.

От дълго време насам Лъв XIV изразява неодобрение към строгите мерки на президента Доналд Тръмп срещу имиграцията.

"Смятам, че някои от нещата, които излязоха от Ватикана по въпроса за имиграцията в частност, са обезпокоителни и в крайна сметка не съм съгласен с тях", каза Ванс, който е католик, в интервю за телевизия „Фокс Нюз", цитиран то БТА.

„Това, което казвам на католическите лидери, с които разговарям и които не са съгласни с нашата имиграционна политика, е, че не подхождам враждебно към въпроса. Приканвам ги да водим този разговор, но също така ги насърчавам да помнят, че масовата миграция има жертви", каза той.

Тръмп води твърда кампания срещу имиграцията и за депортации, която според правозащитни организации нарушава правата на свобода на словото и на справедлив процес и създава несигурна среда, особено за етническите малцинства, които изразяват опасения от расово профилиране, отбеляза Ройтерс.

Тръмп, който отправя критики към Лъв, заявява, че целта му е да подобри вътрешната сигурност и да ограничи незаконната имиграция.