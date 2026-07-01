ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската комунистическа партия тръгва по нов път

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23143653 www.24chasa.bg

Китайската комунистическа партия тръгва по нов път

408
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Си Цзинпин СНИМКА: bulgarian.cri.cn

По нов път тръгва Китайската комунистическа партия.

Това каза президентът на страната Си Цзинпин от трибуната след конгрес по случай 105-ата годишнина от основаването на КПК.

Си изнесе 40-минутна реч в Дома на народните събрания в Пекин.

"Всички членове на Китайската комунистическа партия трябва да останат непоколебими в убежденията си и да продължат с усилията за осъществяването на мисията на партията в новата ера и по новия път", каза той.

И добави, че КПК трябва да е в крак с променящите се обстоятелства, като призова партията да съхрани напредъка, който е постигнала.

"Развитието на Китай е понастоящем в период, в който съвместно съществуват стратегически възможности и рискове и предизвикателства", изтъкна китайският лидер.

КПК, която е основана от китайски революционери през 1921 г., сега разполага с повече от 100 милиона членове - 7,2% от населението на Китай, предава БТА.

Си Цзинпин СНИМКА: bulgarian.cri.cn

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)