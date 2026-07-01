Китайската комунистическа партия тръгва по нов път

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По нов път тръгва Китайската комунистическа партия.

Това каза президентът на страната Си Цзинпин от трибуната след конгрес по случай 105-ата годишнина от основаването на КПК.

Си изнесе 40-минутна реч в Дома на народните събрания в Пекин.

"Всички членове на Китайската комунистическа партия трябва да останат непоколебими в убежденията си и да продължат с усилията за осъществяването на мисията на партията в новата ера и по новия път", каза той.

И добави, че КПК трябва да е в крак с променящите се обстоятелства, като призова партията да съхрани напредъка, който е постигнала.

"Развитието на Китай е понастоящем в период, в който съвместно съществуват стратегически възможности и рискове и предизвикателства", изтъкна китайският лидер.

КПК, която е основана от китайски революционери през 1921 г., сега разполага с повече от 100 милиона членове - 7,2% от населението на Китай, предава БТА.