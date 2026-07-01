"Евробарометър": 57% от българите намират полза от членството ни в ЕС

Повечето българи намират полза от членството на нашата страна в ЕС. Това сочи проучване на "Евробарометър".

57% от сънародниците ни вярват, че след влизането ни в Европейския съюз намират повече ползи у нас. За сравнение в останалите страни от ЕС подобно мнение изразяват 74 на сто от участвалите в допитването.

Като най-голяма полза българските участници определят достъпа до европейския трудов пазар (49 на сто), докато останалите посочват на първо място (40 на сто) приноса на ЕС в защита на мира и сигурността (29 на сто от българските отговори). Общо 63 на сто от българските участници (47 на сто от останалите в ЕС) очакват ЕП да вземе отношение към инфлацията и поскъпването на живота, както и за състоянието на икономиката и за работните места (50 на сто у нас и 35 на сто в останалата част от ЕС).

Според 40 на сто от българите ЕС може да подобри позицията си в света с мерки за икономиката (32 на сто от останалите отговори) и с енергийна независимост (около 35 на сто от всички отговори), както и с повече внимание към въпросите на отбраната и сигурността (водеща задача за 39 на сто в ЕС и 29 на сто у нас).

Мнозинството (72 на сто у нас и 75 на сто в ЕС) са съгласни, че ЕС е място на стабилност насред размирен свят, а само 15 на сто в България и 11 на сто сред останалите очакват ролята на ЕС в защита на гражданите по отношение на сигурността и глобалните кризи да намалява.

Под половината (44 на сто) от българските участници и 58 на сто от останалите изразяват песимизъм за бъдещето на света, но 56 на сто у нас и 59 на сто от останалите са оптимисти за ЕС. Песимистите за бъдещето на страната си са малцинство - 37 на сто от всички участници.

Попитани какво чувство описва емоционалното им състояние, половината българи посочват "надежда" (43 на сто в ЕС), докато 36 на сто (44 на сто в ЕС) казват "несигурност". Повечето (67 на сто у нас и 83 на сто в ЕС) са удовлетворени от качеството на живота си, като 65 на сто от българите очакват подобряване на финансовото си състояние и на възможността да посрещат всекидневните разходи (42 на сто в ЕС).