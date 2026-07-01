САЩ отменят ограниченията за износ на моделите за изкуствен интелект на "Антропик"

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САЩ отмени ограниченията за износ на най-новите модели за изкуствен интелект на "Антропик".

Това стана ясно от съобщение на американската технологична компания.

"Антропик" съобщи, че от днес започва да възстановява достъпа до моделите си "Митос 5" (Mythos 5) и "Фейбъл 5" (Fable 5).

Правителството на САЩ по-рано нареди на компанията да преустанови достъпа до моделите за изкуствен интелект за чуждестранни граждани, включително и за служители на "Антропик". Впоследствие компанията блокира изцяло достъпа до двата модела, за да се съобрази с изискването.

Изкуственият интелект, стоящ зад "Митос", е особено ефективен при откриването на уязвимости в софтуера, включително и такива, които може да са останали незабелязани в продължение на десетилетия. Американските власти и избрани компании са използвали тази технология и преди, за да поправят подобни пропуски в сигурността, припомня ДПА.

От самото начало обаче съществуваха опасения, че такъв ИИ може да се превърне в опасно кибероръжие, ако попадне в неподходящи ръце.

"Фейбъл 5", който бе пуснат в средата на юни, се базира на технологията на "Митос", но неговите възможности в областта на киберсигурността и биотехнологиите са блокирани. "Митос 5", от друга страна, е пълната, непублична версия и предназначението й е да бъде достъпна само за властите и избрани компании, които се стремят да идентифицират недостатъци в собствените си системи.

Ограниченията предизвикаха загриженост и в Европа. Вследствие на мерките срещу "Антропик", разработчикът на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) - "ОупънЕйАй" (OpenAI), предостави достъп до най-новия си модел на изкуствен интелект само на партньори, одобрени в сътрудничество с правителството на САЩ.

Действията на правителството бяха предизвикани от предупреждения, че предпазните мерки, предназначени да предотвратят използването на "Фейбъл 5" за търсене на уязвимости в софтуера, могат да бъдат заобиколени. "Антропик" отрече да съществува опасност. Правителството и компанията проведоха трудни преговори през последните седмици, предава БТА.