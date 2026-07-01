Тръмп декларира над 1,4 млрд. долара от криптопроекти

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Доналд Тръмп декларира над 1,4 млрд. долара доходи от криптопроекти на семейството си през 2025 г.

Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации, извършен вчера, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Данните от декларацията пред Службата за правителствена етика на САЩ показват, че Тръмп е получил над 500 милиона долара от World Liberty Financial. Това е криптопроектът, който Тръмп и синовете му основаха. Американският президент е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мийммкойни $TRUMP.

Президентът е декларирал също над 80 милиона долара от споразумения с различни медийни компании и милиони долари от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи.

Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Ройтерс по-рано изчисли, че семейството Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Тръмп се върна на президентския пост.

Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на доходи за Тръмп, традиционните му бизнеси – по-специално голф игрищата и курортите – продължават да носят милиони.

Тръмп декларира 15-процентно увеличение на приходите от тези обекти до малко над 500 милиона долара през 2025 г. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след встъпването си в длъжност през 2025 г.

Приходите от клуба му „Мар а Лаго" във Флорида, който Тръмп нарече Зимния бял дом, скочиха до 77 милиона долара спрямо 50 милиона долара през 2024 г., а тези от голф клуба му в близкия Уест Палм Бийч нараснаха с 27%. Приходите от игрището на Тръмп в Лос Анджелис са намалели през миналата година.