ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЛеБрон напуска "Лейкърс", но няма да се отказва

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23143880 www.24chasa.bg

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

852
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ирландия СНИМКА: Pixabay

Ирландия пое ротационното председателство на ЕС. Представители на островната държава ще председателстват министерски заседания и ще посредничат при спорове между държавите членки до края на годината.

Основен приоритет по време на шестмесечния мандат на Ирландия ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028 – 2034 г., като целта е до края на годината да бъде постигнато споразумение. Държавите членки обаче остават разделени по предложението.

Германският канцлер Фридрих Мерц определи сегашния проект като „непосилен" и „небалансиран". Предложението предвижда общ бюджет от 1,73 трилиона евро, коригиран спрямо инфлацията.

Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на ЕС за търговия с емисии и въвеждането на цифрово евро.

През предходните шест месеца председателството беше на Кипър. Ирландия, която има население от около 5,4 милиона души, се присъедини към Европейската общност през 1973 г. и поема председателството за осми път.

Ирландският премиер Михол Мартин заяви в началото на председателството, че Ирландия поема тази роля в критичен момент за Европа, като посочи високите цени на енергията, предизвикани от войните в Украйна и Близкия изток.

Той каза, че Ирландия ще даде приоритет на усилията за укрепване на конкурентоспособността на европейската икономика, за защита на основните ценности на ЕС и за гарантиране на сигурността на гражданите.

Ирландия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание