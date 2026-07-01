Бой и катастрофи край бензиностанциите в Русия заради недостиг на гориво (Видео)

Руснаци нощуват на опашките и си правят барбекю край бензиностанциите, за да не изгубят реда си

По-предприемчивите купуват гориво и го продават на двойни цени в регионите с най-голям недостиг

Кризата с горивата в Русия продължава и вече предизвиква напрежение сред местните, които са принудени да чакат часове в дългите опашки край бензиностанциите.

След като Украйна удари някои от най-големите рафинерии в страната, Русия се изправи пред сериозен недостиг на горива. Някои малки частни бензиностанции започнаха да продават горивата си на цена над 100 рубли (1,11 евро) за литър. Най-засегнати са южните райони, Сибир и окупираните от Москва украински територии.

В незаконно анексирания Крим преди седмица забраниха продажбата на горива за цивилни, властите в Сибир наложиха дневно ограничение до 50 литра на шофьор. В Курска и Брянска област забраниха пълненето на преносими контейнери с бензин, а в някои области вече не се продава бензин А 95 или има още по-строги ограничения за това колко литра се падат на човек.

Бензиностанциите бяха принудени да въведат ограничение в количеството гориво, което един автомобил може да зареди. На някои места е позволено до 10 литра. Забранено е да се зарежда гориво в туби и други съдове.

Видео в социалните мрежи показва километрична опашка от автомобили за бензиностанция в руския град Жуковский.

The city of Zhukovsky, Moscow region. pic.twitter.com/4faC0cACal — распад и неуважение (@VictorKvert2008) June 29, 2026

Друго видео, на което не е посочена локация, показва 35-километрова опашка от камиони, които чакат да заредят. "Това е рекордът засега", пише под видеото.

Очередь на 35 километров, это пока рекорд. pic.twitter.com/H5AKOQgWHz — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 30, 2026

На други кадри се вижда как група мъже се карат на висок тон пред бензиностанцията. Момчето заснело кадрите казва, че са от Краснодар. Понаехали тут всякие pic.twitter.com/GT2YXezA9u — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) June 29, 2026

На друг клип жена разказва как чака до бензиностанция "Роснефт" вече ден и половина, за да зареди колата си. Тя е нощувала там, за да не изгуби реда си. В социалните мрежи се твърди дори, че руснаци, които са по-напред в опашката, продават мястото си. Срещат се цени от 800 рубли (9 евро) за място. Барышни в ожидании до сих пор! Вчера было видео, где барышни в машине поглощали картошку, в ожидании залить бензинчика в машину, и стояли в очереди на АЗС 14 часов. Так вот, они до сих пор не заправились. Прошло уже больше полутора суток. "Зеленский добро на бензин не даёт".😆 pic.twitter.com/4AXyebps9l — Оливия (@olivia88877) June 28, 2026

Телеграм каналът СОТА разказва как руснаците са обърнали недостига на гориво в идея за бизнес. Руският инфлуенсър Кирил Худой разказва във видео как купува гориво от бензиностанции с по-ниски цени и го продава по-скъпо в Крим - за от 190 до 220 рубли за литър (2,11 - 2,44 евро). Той се хвали, че така изкарва до 10 000 рубли на ден.

Перекупщик бензина рассказал о ценах на него в Крыму.



Инстаграм-блогер Кирилл Худой рассказал, что зарабатывает 10 тысяч рублей в сутки, закупая бензин в Краснодарском крае и перепродавая его в Крыму от 190 до 220 рублей за литр.



Такую наценку он считает справедливой, учитывая… pic.twitter.com/JKOqgRgocy — SOTA (@sotaproject) June 29, 2026

Перекупщик бензина рассказал о ценах на него в Крыму.



Инстаграм-блогер Кирилл Худой рассказал, что зарабатывает 10 тысяч рублей в сутки, закупая бензин в Краснодарском крае и перепродавая его в Крыму от 190 до 220 рублей за литр.



Такую наценку он считает справедливой, учитывая… pic.twitter.com/JKOqgRgocy — SOTA (@sotaproject) June 29, 2026

На някои видеа се виждат потрошени коли и камиони, чакащи на опашката за гориво. "В Русия се засилва насилието, свързано с горивото, тъй като отчаяното търсене подтиква населението да извършва жестокости един срещу друг", пише потребителят, споделил видеото.

More gas violence in Russia, as the desperate quest for fuel drives the population to commit acts of savagery upon one another.pic.twitter.com/pN0VpukKxC — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 30, 2026

Появиха се и весели кадри, на които жени се радват, че са успели да заредят 30 литра гориво. Друго видео показва как младежи са си направили импровизиран къмпинг на опашката - извадили са маса и столове и си приготвят храна на барбекю.

More gas violence in Russia, as the desperate quest for fuel drives the population to commit acts of savagery upon one another.pic.twitter.com/pN0VpukKxC — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 30, 2026

Очередь на заправку в Иркутске обрела новые краски. pic.twitter.com/Mz0jx4L3Wv — Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) June 29, 2026

В Москва "Лукойл" затвори почти всичките си бензиностанции. Съобщава се, че в някои региони няма гориво дори за спешните автомобили като линейки и пожарни. На някои места е спрян общественият транспорт и сметосъбирането.

Появиха се и интересни идеи за справяне с кризата. Губернаторът на Орловска област предложи автомобилите да зареждат спрямо поредността на цифрите в регистрационния им номер.

Русия планира и да разреши производството и продажбата на бензин и дизел с ниско качество и екологичен стандарт "Евро 2". Продажбата на гориво "Евро 2" е забранена в страната от 2013 г. Основната разлика между видовете горива е съдържанието на сяра и сложността на производството им.

"Евро 2" може да се прави от нафта без дълбоко рафиниране, коментираха експерти. Това позволява на рафинериите, които не могат да произвеждат гориво с по-високо качество, да продължат да работят и опростява производствения процес, за да се добавят стотици хиляди тонове бензин месечно на пазара.

Реално обаче въвеждането на подобна мярка е малко вероятно да компенсира изцяло обема на горивото, загубен в резултат на атаките срещу заводите за преработка на нефт, а наред с това за много съвременни превозни средства използването на гориво "Евро 2" може да бъде опасно. Причина за това е именно много по-високото съдържание на сяра в сравнение с клас "Евро 5" и "Евро 6" - около 10 пъти повече. Прекомерното количество сяра може да съсипе катализаторите, саждите при изгарянето могат да запушат филтрите. Заради примесите и по-лошото смазване старите горива също така по-лесно износват и блокират дюзите на колите. Така на практика мярката за справяне с кризата може да излезе на руските шофьори солено.