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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23144155 www.24chasa.bg

Русия унищожи 179 украински дрона

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Дрон СНИМКА: Пиксабей

Русия унищожи 179 украински дрона през последното денонощие.

Летателните оръжия са прихванати край Черно и Азовско море.

Тази нощ, от 21:00 часа московско време на 30 юни тази година до 08:00 часа московско време на 1 юли тази година средствата за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 179 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Калужка, Курска, Орловска, Пензенска, Ростовска, Саратовска, Тверска и Уляновска област, както и над Краснодарския и Ставрополския край, над Московския регион, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров, предава БТА.

Дрон СНИМКА: Пиксабей

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