САЩ удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ удължи оперативния лиценз на сръбската петролна компания НИС. Той бе до 1 юли, но вече е до края на месеца - 31 юли.

Това е поредно удължаване на лиценза от страна на САЩ към сръбската компания.

"Току-що бяхме уведомени от OFAC, че оперативният лиценз за продължаване на дейността на НИС е удължен с още 30 дни – до 31 юли. По този начин рафинерията в Панчево продължава да преработва суров петрол, което е от особено значение в условията на глобалната енергийна криза", написа Джедович Ханданович в Инстаграм.

На 26 юни НИС подаде искане до OFAC за издаване на нов специален лиценз, който да позволи на компанията безпрепятствено да продължи оперативната си дейност след 1 юли, съобщиха тогава от компанията.

На 16 юни Министерството на финансите на САЩ издаде специален лиценз, който позволи на НИС да продължи оперативната си дейност до 1 юли 2026 г.

В искането беше подчертано значението на НИС за редовното снабдяване на вътрешния пазар и за енергийната стабилност на Сърбия. Посочено беше също, че продължават преговорите за промяна на собствеността на компанията, като OFAC вече няколко пъти удължаваше лиценза, последно до 1 юли тази година.

По-рано OFAC удължи до 1 юли и лиценза на унгарската компания МОЛ (MOL) за водене на преговори относно придобиването на руския дял в НИС.

На 11 юни министър Джедович Ханданович съобщи, че са били успешно приключени всички открити въпроси с унгарската МОЛ относно НИС и е постигнат компромис по акционерното споразумение между Сърбия и МОЛ. По думите ѝ унгарската страна се е ангажирала рафинерията да продължи работа както досега.

Между Сърбия и МОЛ е договорено, наред с другото, че ако "Газпромнефт" постигне споразумение с МОЛ за продажбата на своя дял от 56,15 процента в НИС и ако OFAC одобри сделката, сръбската държава ще придобие допълнителни 5 процента от акциите на НИС. Това ще даде на държавата допълнителни права при вземането или блокирането на важни решения, засягащи страната, заяви министърът.

Що се отнася до работата на рафинерията на НИС в Панчево, унгарската страна се е ангажирала тя да продължи дейността си както досега, с най-малко същия средногодишен капацитет като през последните четири години преди налагането на американските санкции, когато НИС е работила много успешно.

Членовете на сръбската страна в Съвета на директорите на НИС също ще разполагат с по-широки правомощия както при вземането, така и при блокирането на евентуални решения, които биха били неблагоприятни за Република Сърбия.

На 9 октомври 2025 г. OFAC наложи санкции на НИС заради мажоритарната руска собственост в компанията.

На 19 януари 2026 г. групата МОЛ съобщи, че е подписала основните условия на обвързващо рамково споразумение с "Газпромнефт" за придобиването на дял от 56,15 процента в сръбската компания.

Тогава беше съобщено още, че МОЛ води преговори и с националната петролна компания на Обединените арабски емирства – ADNOC, относно евентуалното ѝ влизане в акционерната структура на НИС като миноритарен акционер, предава БТА.