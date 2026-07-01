Китай затяга контрола върху инвестициите в чужбина с влизането в сила на нови правила, които влизат от днес. По този начин властите целят да гарантират националната сигурност в чувствителни сектори на фона на технологическото съперничество със САЩ.

Новите правила, обявени първоначално на 1 юни, предоставят на китайските власти широка правна рамка за наблюдение и управление на потоците от капитали и висококвалифицирани специалисти към международния пазар.

Пекин определя области като изкуствения интелект (ИИ), производството на полупроводници и зелените технологии като стратегически важни за икономиката и националната сигурност и се стреми да насърчава развитието им в страната, посочва АФП.

Според правителството на страната новите правила имат за цел и да повишат качеството и ефективността на инвестициите в чужбина. Те предвиждат инвестициите да бъдат съобразени с цялостната концепция за национална сигурност, като същевременно се отчита балансът между вътрешните и международните интереси.

На практика новата рамка дава възможност на властите да проверяват инвестиции и трансфери, които могат да окажат влияние върху националната сигурност, тъй като Китай традиционно подхожда предпазливо към трансграничните сделки.

През април Държавната комисия за развитие и реформи на Китай (NDRC) - влиятелен орган за икономическо планиране, блокира опит на американския технологичен гигант „Мета" (Meta), собственик на платформата „Фейсбук" (Facebook), да придобие стартъпа за изкуствен интелект „Манус" (Manus), създаден от основана в Китай компания, въпреки че в момента тя е базирана в Сингапур.

Съгласно новите правила ограниченията вече няма да обхващат само трансфера на стоки и данни, а и износа на услуги, включително изпращането на технически експерти в чужбина и провеждането на обучения извън Китай.

Според някои инвеститори това може да ограничи достъпа на динамичния китайски технологичен сектор до международните пазари.

Комисията на САЩ за преглед на икономическите и сигурносните отношения с Китай (USCC - независима комисия към Конгреса на САЩ, която следи икономическите и сигурностните отношения с Китай и изготвя препоръки до законодателите), обяви тази седмица, че затягането на регулациите от страна на Пекин „затвърждават тенденция", която тя наблюдава от месеци.

Още през май комисията предупреди, че, както и при други китайски закони, свързани с националната сигурност, органите по прилагането им разполагат с широка свобода на преценка при определянето на нарушенията, което увеличава риска за чуждестранните компании, извършващи дейност в Китай, предава БТА.