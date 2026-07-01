Украйна нанесе втори удар по руската петролна рафинерия в Уфа (Видео)

Войските на Украйна са нанесли втори удар по руската петролна рафинерия в град Уфа.

Новината съобщи президента Володимир Зеленски.

„За втори път нашите санкции в отговор на удължаването на войната от страна на Русия достигнаха до петролната рафинерия в Уфа, която е един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. Разстоянието е повече от 1300 километра от фронтовата линия", написа Зеленски в Телеграм.

Той също така заяви, че украински оръжия са поразили стратегически обект в руската Пензенска област, който разработва и произвежда части за ракетни системи, използвани от руските сили за атаки срещу украински градове и селища.

„Разстоянието до целта е около 600 километра от фронтовата линия", каза той.

Според Зеленски Украйна прилага плана си за ежедневни „санкции" с голям обсег и той нарече това справедлив отговор на действията на Русия срещу Украйна.

„Необходим е мир и точно това руското ръководство трябва да осъзнае. Русия трябва да прекрати тази война. И руското ръководство има всяка възможност да направи това. Благодаря на всички украински воини, които гарантират нашата точност с голям обсег", заяви той, цитиран от БТА.

Украинските атаки по петролните рафинерии са се увеличи двойно от началото на 2026 г. В средата на месеца Украйна удари Москва с над 200 дрона, като това бе най-мащабната атака от началото на войната през 2022 г. Рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва беше ударена за трети път този месец. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията.

Украинската атака последва след руските атаки, които подпалиха Киевско-Печорска лавра - исторически манастир в Киев, който се смята за един от водещите центрове на православното християнство в Източна Европа и за духовна люлка на украинския народ. При атаките имаше и ударени жилищни блокове.

„Ние не искаме тази война и никога не сме я искали", каза Зеленски. „Но ако Украйна гори, вашата Москва също ще гори."

Атаките по рафинериите доведоха до недостиг на гориво в Русия, която е сред най-големите производители и износители на петрол в света. Москва наложи ограничения върху износа на бензин и авиационно гориво, за да гарантира снабдяването на вътрешния пазар.