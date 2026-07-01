Белгия иска 10 млн. евро, за да освободи руски кораб

Белгия е поискала 10 милиона евро гаранция, за да освободи задържан кораб от руския сенчест флот.

Той бе задържан на 1 март в Зеебрюге.

Корабът плава под ганайски флаг.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен уточни, че плавателният съд принадлежи на руския сенчест флот за търговия с горива в нарушение на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна.

Руският капитан на кораба вчера е бил придружен от полицаи до летището в Брюксел, след като му е било разрешено да отпътува. Сред останалите членове на екипажа са граждани на Индия, Грузия и Индонезия. Първоначално те не са имали право да напускат кораба и са били снабдявани от белгийските власти единствено с най-необходимите неща за оцеляване. Наскоро екипажът е получил разрешение да слиза на брега, а впоследствие и да напусне Белгия, след като корабособственикът е изпратил нов екипаж за смяна и за поддръжка на танкера до уреждането на спора.

В задържането на кораба участваха 93-ма белгийски военни, а екипажът не бе въоръжен и не оказа съпротива. Собственикът на кораба поиска по съдебен път незабавно освобождаване на танкера и оспори законността на задържането. Според говорител на белгийското министерство на транспорта, решение по съдебен ред скоро едва ли ще бъде постигнато. Белгийската страна отбелязва, че са открити множество нарушения на международното право, свързани с движението на кораба и е необходимо да бъдат отстранени, преди да бъде възможно плавателният съд да бъде освободен, предава БТА.