Срещата на върха на НАТО в Албания под въпрос

Срещата на върха на НАТО в Албания, която трябва да се проведе през следващата година, е под въпрос.

Причината - съпротива от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп и недоволство сред членовете на НАТО от ниските разходи за отбрана на Тирана.

Чернова на изявление за срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица в момента не споменава провеждането на следващата среща в Албания въпреки предишно изявление, че тя ще се проведе там, заявиха източниците.

Ходът идва в момент, когато европейски страни членки в НАТО се стремят да покажат на Доналд Тръмп в Анкара, че са постигнали напредък по обещанията за разходи за отбрана и да избягват открити сблъсъци с американския лидер, пише агенцията.

Несигурността относно съдбата на срещата на върха на Алианса в Албания идва и след като Ройтерс съобщи през април, че НАТО обмисля прекратяване на неотдавнашната си практика за провеждане на годишни срещи на върха – ход, който би могъл да избегне потенциално напрегната среща с Тръмп по-късно през мандата му.

Един от запознатите с обсъжданията заяви, че разходите за отбрана на Албания са такива, че ако НАТО проведе среща на върха в страната през 2027 г., Тръмп може да се разстрои, което от своя страна да провокира негативни заглавия.

Европейски дипломат заяви, че в последната версия на текста от срещата на върха в Анкара се отбелязва, че лидерите очакват с нетърпение следващата си среща, без да се уточнява час или място.

„Черновите са чернови, а не решения", каза говорител на албанското правителство пред Ройтерс, когато беше попитан за пропуснатото в проекта на изявление, който е в процес на обсъждания и подлежи на промяна.

Белият дом отказа коментар. Служител на НАТО заяви, че от Алианса не могат да коментират веднага.

През последните години официалните изявления на срещите на върха на НАТО обикновено изрично споменават мястото на следващата среща.

На среща на върха в Хага миналата година лидерите заявиха в изявлението си, че „очакваме с нетърпение следващата ни среща в Турция през 2026 г., последвана от среща в Албания".

На същата среща на върха лидерите от НАТО отговориха на исканията на Тръмп, като обещаха разходи от 5 процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана и свързани с отбраната мерки в рамките на едно десетилетие.

Държавите обещаха да изразходват 3,5 на сто от своя БВП за основна отбрана като войски и оръжия и 1,5 на сто за по-широки мерки, свързани с отбраната, като например за киберсигурност.

Но докато много страни от НАТО увеличиха бюджетите си за отбрана през последните месеци, някои страни се затрудняват дори да постигнат предишната цел на алианса – 2 процента от БВП.

„(...) Почти всички съюзници са на 2 процента", каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция по-рано този месец. „Миналата година Албания, Чехия и Словения не бяха, но те ясно са се ангажирали да достигнат повече от 2 процента тази година. А тези три страни, когато погледнете общата картина (на съюзниците в НАТО), са наистина малък брой", каза той.

Албанското правителство заяви в изявление пред Ройтерс, че „финализира необходимите фискални мерки за съгласуване на разходите на Албания за отбрана и свързаните с отбраната разходи за 2026 г. с траекторията, договорена от съюзниците от НАТО на срещата на върха в Хага".

„След като тези мерки бъдат приети през следващите няколко дни, разходите на Албания за отбрана и свързаните с отбраната разходи за 2026 г. ще възлизат на 2,6 на сто от БВП, в съответствие с методологията за разходи за отбрана на НАТО. От тях 2,2 на сто от БВП са за основни разходи за отбрана, докато 0,4 процента от БВП представляват други разходи, свързани с отбраната и сигурността", се добавя в съобщението.

Европейски дипломат заяви, че в крайна сметка Албания все пак може да бъде домакин на среща на върха на НАТО.

„Те (Албания) засилват темпото, ще видим докъде ще стигне", каза дипломатът, като добави: „Все още вярвам, че следващата среща на върха ще бъде в Албания".

Албания е член на НАТО от 2009 г, пише БТА.