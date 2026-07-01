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Украйна: Путин наредил превземане на Киев

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Александър Сирски Снимка: Министерството на отбраната на Украйна

Руският президент Владимир Путин е наредил главнокомандващите на армията да търсят начини, по които Русия да започне нови настъпателни операции в Украйна с цел превземане на Киев. 

Това твърди главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски. 

Според него има вариант някои от настъпателните операции да започнат от територията на Беларус с цел да се превземе столицата и околните райони, пише "Индепендънт". 

Друг сценарий включва удар от граничещата с Русия област Брянск към украинската област Чернигов, което е най-вероятният сценарий, добави Сирски.

Това става на фона на втория поред удар, нанесен от Украйна във вторник срещу сателитен център в Московска област, използван за събиране на разузнавателна информация за руските сили, заяви президентът Володимир Зеленски.

В публикация в Телеграм Зеленски заяви, че неговите сили са атакували космическия комуникационен център в Дубна, намиращ се на около 500 км от украинската граница.

Той посочи, че обектът се използва за разузнаване и за координиране на действията на руските сили в Украйна. Той е бил подложен на украинска атака и миналата седмица, съобщи Генералният щаб на украинските въоръжени сили.

През последния месец Украйна сериозно засили атаките с дронове в Русия, като удари някои от най-големите рафинерии в страната. Това доведе до недостиг на гориво в почти цяла Русия.

Александър Сирски Снимка: Министерството на отбраната на Украйна

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