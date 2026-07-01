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Жена загина при руска атака в Днепропетровска област

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Русия атакува Украйна. СНИМКА: Пиксабей

Пет бензиностанции в украинската Днепропетровска област са били поразени при руски въздушни удари тази нощ.

В резултат на това възникнаха няколко пожара.

Олександър Ханжа, ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация, добави, че една жена е била убита, а трима души са ранени.

Предишната нощ беше съобщено за нападения срещу бензиностанции в североизточната Сумска област. Според украинското специализирано издание „Нафторинок" 140 подобни атаки са регистрирани от април, предава БТА.

Смята се, че те са отговор на нарастващата криза с горивата в Русия – първоначално на окупирания Кримски полуостров, но след това - и в други области, отбелязва ДПА.

Недостигът на гориво в Русия се дължи на украинските удари срещу петролни рафинерии и маршрути за доставка. По тази причина Русия – основен износител на петрол – води разговори за евентуален внос на гориво, посочва Кремъл.

Междувременно украинските сили атакуваха руския град Пенза тази сутрин. Градът се намира на югоизток от руската столица Москва и на около 550 километра от Украйна.

Регионалната администрация потвърди атаката, но не коментира щетите.

В социалните мрежи очевидци споделиха снимки и видеоклипове, на които се вижда дим, издигащ се от едно или повече предприятия от отбранителната индустрия. Като възможни цели бяха посочени завод за лагери и електромеханичен институт, който разработва навигационни системи за самолети и ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски в публикация в Екс потвърди атаката срещу предприятие от отбранителната индустрия в Пенза, което по думите му разработва и произвежда части за ракети.

Той съобщи също за удар по рафинерията в град Уфа - столицата на руската Република Башкортостан, разположена в Урал на около 1300 километра от Украйна.

Русия води пълномащабна война срещу Украйна вече повече от четири години.

Русия атакува Украйна. СНИМКА: Пиксабей

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