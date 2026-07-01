ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зърновоз изгоря край село Енино

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23145005 www.24chasa.bg

Откачено ремарке на български камион уби румънско семейство в Браила

5200
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Откачено ремарке на български камион уби румънско семейство в Браила СНИМКА: X/@tndaba

Ремарке на български камион се откъсна в движение на път в окръг Браила, Румъния и уби румънско семейство.

Трагедията е станала около 19:20 часа на 30 юни на национален път 22, близо до село Мовила Мирешии, съобщава stirileprotv.ro. Ремаркето се откъснало и навлязло в насрещното платно. Там ударило колата, управлявана от 61-годишната жена, в нея бил и 66-годишният ѝ съпруг. След удара автомобилът е премазан. Двойката загинала на място.

От полицията съобщават, че 58 - годишният български шофьор на камиона не е консумирал алкохол или забранени вещества. По случая е образувано разследване за непредумишлено убийство.

Няколко спасителни коли бързо са се намесили, за да окажат първа помощ при пътното произшествие, съобщават от бързата спасителна служба в Браила.  

Ще бъде извършен технически преглед на камиона, за да се установи точната причина за откачането на ремаркето.

Откачено ремарке на български камион уби румънско семейство в Браила СНИМКА: X/@tndaba

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание