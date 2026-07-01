Откачено ремарке на български камион уби румънско семейство в Браила

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Ремарке на български камион се откъсна в движение на път в окръг Браила, Румъния и уби румънско семейство.

Трагедията е станала около 19:20 часа на 30 юни на национален път 22, близо до село Мовила Мирешии, съобщава stirileprotv.ro. Ремаркето се откъснало и навлязло в насрещното платно. Там ударило колата, управлявана от 61-годишната жена, в нея бил и 66-годишният ѝ съпруг. След удара автомобилът е премазан. Двойката загинала на място.

От полицията съобщават, че 58 - годишният български шофьор на камиона не е консумирал алкохол или забранени вещества. По случая е образувано разследване за непредумишлено убийство.

Няколко спасителни коли бързо са се намесили, за да окажат първа помощ при пътното произшествие, съобщават от бързата спасителна служба в Браила.

Ще бъде извършен технически преглед на камиона, за да се установи точната причина за откачането на ремаркето.