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САЩ и Иран ще преговарят в Доха днес

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Доха, Катар. СНИМКА: PIXABAY

Официални представители на САЩ и Иран се очаква да преговарят в Доха днес. Преговорите ще са по споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток, съобщи Франс прес, позовавайки се на дипломат, запознат с темата. 

„Американски и ирански представители днес ще водят в Доха непреки технически преговори с посредниците от Катар и Пакистан", каза дипломатът и уточни, че пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с премиера на Катар в Доха, няма да участват в тези технически разговори, пише БТА. 

Двете страни се споразумяха да спрат огъня преди по-малко от две седмици, но крехкото примирие беше застрашено от подновени удари и заплахите на Доналд Тръмп, че ще "възобнови войната и ще довърши започнатото".

В края на миналата седмица САЩ възобновиха ударите срещу Иран. Тръмп мотивира новите удари, обвинявайки Техеран, че са нарушили примирието и са ударили товарен кораб в Ормузкия проток.

Доха, Катар. СНИМКА: PIXABAY

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