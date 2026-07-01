Почина вокалистът на "Вилидж пийпъл" Виктор Уилис

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Вокалистът на "Вилидж пийпъл" Виктор Уилис е починал на 75-годишна възраст след „кратко, но агресивно заболяване".

Певецът беше един от основателите на легендарната група и даде един от емблематичните гласове в хита им YMCA, пише "Дейли Мейл".

Смъртта на Виктор беше обявена в кратко изявление от семейството му, в което се казва, че той е починал във вторник.

В изявление, публикувано на страницата на групата във фейсбук, те казват: Дълбоко сме натъжени да съобщим за смъртта на Виктор Уилис, вокалист на "Вилидж пийпъл". Виктор почина във вторник, 30 юни 2026 г., вследствие на кратко, но агресивно заболяване. Молим за уединение.

Съпругата му, Карън Хъф-Уилис, също потвърди тъжната новина. „С дълбока тъга трябва да съобщя за смъртта на моя съпруг, Виктор Уилис. Виктор почина във вторник, 30 юни 2026 г., в резултат на кратко, но агресивно заболяване. Молим за уединение в този момент на голяма загуба", написа тя.

Виктор е роден в Далас, Тексас, и първоначално развива вокалните си умения, пеейки госпъл музика в баптистката църква на баща си, преди да се насочи към актьорско майсторство и участия на Бродуей в мюзикъла The Wiz.

По-късно той се обединява с френския продуцент Жак Морали, който му казва: „Сънувах, че ти пееш главната вокална партия в моя албум и той става много, много успешен."

Двамата създават "Вилидж пийпъл", кръстени на квартала Гринуич Вилидж в Манхатън, насочени към голямата ЛГБТ аудитория на диско музиката.

Хитът от 1978 г. YMCA превръща групата в световни суперзвезди, а Виктор по-късно написва редица диско песни като Macho Man, In The Navy и Go West.

Уилис напуска групата през 1980 г., след което се завръща и остава единственият оригинален член, който продължава да гастролира с тях до смъртта си.

През 2012 г. Виктор печели важно съдебно дело, което му позволява да си върне правата върху част от най-големите песни на групата, включително YMCA, Go West и In The Navy, а по-късно съдът постановява, че той и Морали са единствените автори на 13 песни на "Вилидж пиийпъл".

Песента YMCA преживява нова вълна от популярност през последните години, след като е използвана на предизборни митинги на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Въпреки че Тръмп нарича песента „химн на гей общността", Уилис критикува това твърдение и заплашва със съдебни действия срещу всеки, който я определя по този начин.

В изявление на митинг през май президентът казва: „Те имат тази песен. Гей националният химн, ако си спомняте."

„Затова се справих толкова добре с гей вота, мисля, заради тази песен."

През 2024 г. Уилис пише във фейсбук, че ще съди медии, които погрешно наричат „YMCA" гей химн.

По-късно той заявява, че е доволен от финансовите ползи от използването на песента в кампанията на Тръмп и благодари за популярността, която това е донесло.