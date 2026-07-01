КМГ: Доброто разбиране между страните е важно за доброто сътрудничество

Това бе единодушното мнение на участниците в специално организираната научно-практическа конференция в българската столица. В навечерието на тържественото отбелязване в Китай на 105-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия, в София се проведе научно-теоретична конференция на тема „Разбиране на китайския модел на управление и насърчаване развитието на китайско-българските отношения"

В конференцията участваха високопоставени български, европейски и китайски учени, депутати от българския и Европейския парламент, политици, ръководители на Българската социалистическа партия, известни коментатори и анализатори, лидери на общественото мнение в страната и чужбина, официални гости от различни институции в Китай.

Събитието, организирано от посолството на КНР в България, съвместно със Столичния педагогически университет в Пекин и със съдействието на Изпълнителното бюро на БСП бе открито и приветствано от Н.Пр. Дай Цинли, посланик на КНР в София. Приветствия произнесоха също и известни български и китайски представители на политическите и научни среди, евродепутати, бивши премиери и министри в българското правителство, високопоставени и световно известни български и китайски професори, коментатори и анализатори.