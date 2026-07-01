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Кораб заседна в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Според тях той не е спазил одобрения от Иран маршрут за преминаване, съобщи Ройтерс.

Въпросният кораб е идентифициран само като чуждестранен контейнеровоз, без други подробности, пише БТА.

В информацията отново се посочва, че превозвачите трябва да следват инструкциите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток.

Новината дойде на фона на нарастващото напрежение, свързано с този ключов морски път, който според временното споразумение между Иран и САЩ трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби, отбелязва Ройтерс.

През уикенда обаче в Близкия изток се разразиха остри спорове, след като Оман и агенция на ООН се опитаха да отворят нов маршрут през протока в близост до оманското крайбрежие.

Във вторник стана ясно, че Ормузкият проток ще остане военна зона поне до 9 юли, въпреки несигурното примирие между САЩ и Иран.