ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зърновоз изгоря край село Енино

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23145571 www.24chasa.bg

Кораб заседна в Ормузкия проток

988
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кораби в Ормузкия проток

Кораб заседна в Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Според тях той не е спазил одобрения от Иран маршрут за преминаване, съобщи Ройтерс. 

Въпросният кораб е идентифициран само като чуждестранен контейнеровоз, без други подробности, пише БТА. 

В информацията отново се посочва, че превозвачите трябва да следват инструкциите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток.

Новината дойде на фона на нарастващото напрежение, свързано с този ключов морски път, който според временното споразумение между Иран и САЩ трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби, отбелязва Ройтерс.

През уикенда обаче в Близкия изток се разразиха остри спорове, след като Оман и агенция на ООН се опитаха да отворят нов маршрут през протока в близост до оманското крайбрежие.

Във вторник стана ясно, че Ормузкият проток ще остане военна зона поне до 9 юли, въпреки несигурното примирие между САЩ и Иран.

Кораби в Ормузкия проток

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание