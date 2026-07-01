От днес в Китай влиза в сила новият Закон за насърчаване на националното единство и прогрес

По време на четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП), проведена през март тази година, беше приет Закон за насърчаване на националното единство и прогрес, който влиза в сила от 1 юли.

Законът съдържа 65 члена и в него са формулирани ръководните принципи, основните задачи, мерките за гарантиране на прилагането му и правната отговорност, свързани с насърчаването на националното единство.

Според експерти това е единственият нов закон, приет след XVIII конгрес на ККП, който включва самостоятелен преамбюл. Той има основополагащ и програмeн характер за развитието на политиката в областта на националното единство и прогреса.