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От днес в Китай влиза в сила новият Закон за насърчаване на националното единство и прогрес

КМГ

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От днес в Китай влиза в сила новият Закон за насърчаване на националното единство и прогрес СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на четвъртата сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП), проведена през март тази година, беше приет Закон за насърчаване на националното единство и прогрес, който влиза в сила от 1 юли.

Законът съдържа 65 члена и в него са формулирани ръководните принципи, основните задачи, мерките за гарантиране на прилагането му и правната отговорност, свързани с насърчаването на националното единство.

Според експерти това е единственият нов закон, приет след XVIII конгрес на ККП, който включва самостоятелен преамбюл. Той има основополагащ и програмeн характер за развитието на политиката в областта на националното единство и прогреса.

От днес в Китай влиза в сила новият Закон за насърчаване на националното единство и прогрес СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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