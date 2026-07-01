КМГ: Нематериални културни наследства се срещат с младежка креативност

В окръг Путуо на град Суджоу се проведоха редица мероприятия за популяризирането на традиционната китайска култура. Събитието, чрез културни изследвания, тематични диалози, прекрасни изпълнения и пазари на нематериално културно наследство, накара младите хора да оценят историческия контекст, докато се разхождат из града, и да засилят културната си идентичност чрез интерактивни преживявания. Представления и пазари с по-разнообразни форми, които демонстрират културен чар СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В дискусия по тема „Иновативно изразяване на нематериалното културно наследство в нови сценарии за културен туризъм", Ю Дзян, представителен наследник на националното нематериално културно наследство Лу Син И Цюан (бойно изкуство), заяви, че този стил е възникнал и се е развил по поречието на река Суджоу и е включен в петата партида национални списъци с нематериално културно наследство през 2021 г. През последните години той непрекъснато го популяризира, позволявайки на повече млади хора да изпитат духовната сила на традиционната култура чрез бойни изкуства. Чън Ли, представителен наследник на тъкането с бамбук, сподели своите практики за иновативна интеграция. Тя каза, че тъкането с бамбук е включено във втората партида национални списъци с нематериално културно наследство през 2008 г., когато само десетки души в цялата страна са умели да тъкат с бамбук. От 2010 г. насам тя основава обществената организация, която е обучила над 300 ученици с увреждания, трима от които са удостоени със званието „Национален технически експерт". Фу Ся, управител на „Бо И Дзинсю" (Бродерия Бо И), представи изследването на интегрирането на традиционното тъкане и бродерия в сценариите на потребление от гледна точка на младежкото предприемачество. Тя показа разработването на сериите Дунхуан и Шанхайдзин (Класика за планините и моретата) от културни и творчески продукти, както и практиката за отваряне на работилница за преживяване на нематериално културно наследство в бизнес сгради.

Представленията, свързани с изкуствата и културата, включваха разнообразни изпълнения, като танца „Мост над река Суджоу", шанхайската фолклорна песен „Златна камбанария", фолклорното музикално трио „Плаваща светлина", сегмент от местната опера Юе „Хъ Уенсю: От сърце до сърце" и кукленото шоу „Светлини по здрач", представящи съвременни изрази на традиционното изкуство.

На събитието беше създаден и пазар на нематериално културно наследство, разделен на три зони: статични дисплеи, интерактивни преживявания и споделяне на вкусове. На нея бяха показани представителни проекти за нематериално културно наследство в местен стил на Путуо, като например тъкане, традиционно поправяне на порцелан и о и изготвяне на чертежи за корабостроене по метода „Гузимао". Младежите се спираха, за да участват в дейности като изрязване на хартия и отпечатване, а продуктите от скъпоценна коприна „Сун Джин", сребърни изделия на народността Мяо, картини със златно фолио и културно-творчески продукти с тема „Полумаратон по река Сучжоу" също привличаха много млади хора, които се спираха, за да си направят снимки.

Докосване до културното наследство на града чрез пътуване

Същата сутрин представители на Общинската младежка литературна федерация посетиха и Изложбената зала на индустриалната цивилизация на река Суджоу, творческия парк M50 и Музея на нематериалното културно наследство на район Путуо, за да се запознаят на място с новите подходи за съживяване и използване на индустриалното наследство, както и с цифровите изложби на нематериалното културно наследство. Така серията от дейности „Младежките гласове разпространяват рими, гласовете на Шанхай никога не спират" ще продължи да разказва историите на града от гледна точка на младите хора и ще насърчава иновативното развитие на традиционната китайска култура.