Високоскоростната жп линия Пекин–Шанхай е обслужила над 2,3 млрд. пътнически пътувания за 15 години

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През последните 15 години по високоскоростната железопътна линия Пекин–Шанхай са преминали над 2,22 милиона влака, които са обслужили безопасно повече от 2,3 милиарда пътнически пътувания, съобщава Китайската железопътна група „Пекин".

Железопътната линия е с дължина 1 318 км и свързва китайската столица Пекин и икономическия център Шанхай. Линията отбеляза 15-годишнината от началото на експлоатацията си на 30 юни.

Устойчивият растеж на превозния капацитет се подкрепя от непрекъснати технологични иновации и оптимизация на експлоатационните схеми. Най-бързото време за пътуване в една посока между двата града в момента е 4 часа и 18 минути.

Понастоящем общата дължина на експлоатираните високоскоростни железопътни линии в Китай надхвърля 50 000 километра.