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КМГ: В Хонконг отбелязаха 29-ата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над района

КМГ

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В Хонконг отбелязаха 29-ата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над района СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 юли правителството на Хонконг организира церемония по издигане на националното знаме и тържествен прием по случай 29-ата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над района.

Церемонията се състоя сутринта на централния площад „Златната баухиния". На нея присъстваха главният управител на специалния административен район Хонконг Джон Ли Ка-чиу, ръководители на централните институции, както и представители на различни обществени среди.

След церемонията в Конгресния и изложбен център на Хонконг се състоя тържествен прием по случай 29-ата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над района.

В Хонконг отбелязаха 29-ата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над района СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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