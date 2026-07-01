В Пекин се провежда тържествено събрание по случай 105-ата годишнина от основаването на ККП

Днес в Пекин се провежда тържествено събрание по случай 105-ата годишнина от основаването на Китайската комунистическа партия (ККП).

Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китайската народна република и председател на Централната военна комисия Си Дзинпин връчи ордени „1 юли" на изявени членове и произнесе важна реч.

Орденът „1 юли" е най-високото партийно отличие. С него за първи път бяха удостоени 29 души през 2021 г. по повод стогодишнината от основаването на партията. Тази година ордените бяха връчени за втори път.

Събранието започна в 10:00 часа пекинско време, а в началото му участниците изпълниха китайския национален химн.

В речта си по време на събитието генералният секретар Си Дзинпин отбеляза, че през изминалите 105 години ККП неизменно се придържа към своята първоначална мисия – да работи за щастието на китайския народ и за възраждането на китайската нация. Партията задълбочено анализира тенденциите на световното развитие и улавя точно промените в основните обществени противоречия през различните исторически етапи. Тя обединява и ръководи хората от всички етнически групи в страната в непрекъсната борба, като постига значими успехи в новодемократичната революция, социалистическата революция и изграждане, реформите и отварянето към света, както и в социалистическата модернизация в новата епоха.

Тези постижения представляват велик исторически епос, създаден от китайския народ през хилядолетната история на нацията, посочи Си Дзинпин.

Си Дзинпин заяви, че дългосрочният просперитет и стабилност на Хонконг и Макао са неразделна част от великото възраждане на китайската нация.

Той подчерта, че Китай ще продължи последователно да прилага принципите „една държава, две системи" и за патриотично управление на двата района при запазване на висока степен на автономия. По думите му страната ще насърчава икономическото и социалното развитие на Хонконг и Макао и ще подкрепя по-активното им интегриране в националното развитие.

Си Дзинпин подчерта още, че младите хора са основната движеща сила за осъществяването на великото възраждане на китайската нация и призова партията да обръща повече внимание на младежите, да ги подкрепя и да създава благоприятни условия за тяхното развитие. В същото време той насърчи китайската младеж да си поставя високи цели, да поема отговорностите на своето време и да свързва личното си развитие с каузата на партията и държавата.

Си Дзинпин отбеляза, че решаването на тайванския въпрос и постигането на пълно обединение на Китай са историческа задача, към която ККП неизменно се стреми, както и общо желание на всички китайци.

„Трябва да се придържаме към принципа за „един Китай" и „Консенсуса от 1992 г.", да обединим широки кръгове от тайвански сънародници, да задълбочим обмена и сътрудничеството между двете страни на Тайванския проток, както и процеса на интегрирано развитие. Трябва решително да се противопоставим на сепаратистките сили, подкрепящи независимост на Тайван, да се противопоставим на намесата на външни сили и твърдо да продължим делото за национално обединение", заяви Си Дзинпин.

Той подчерта, че 105-годишна история на ККП е повод за гордост, но партията не трябва да изпада в самодоволство или да спира развитието си. До средата на този век Китай трябва да изгради всестранно модерна социалистическа държава.