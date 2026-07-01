Украински дронове удариха руски изтребители в базата "Саки" в Крим

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Украински дронове удариха хангари с руски изтребители във военновъздушната база "Саки" на окупирания полуостров Крим.

В изявление в канала на Службата за сигурност на Украйна в Телеграм се казва, че ударите са част от 40-дневната операция за "оказване на въздействие върху Русия", одобрена от президента на Украйна Володимир Зеленски.

Целта на операцията е била летищна инфраструктура, включително хангарите за изтребители, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Според службата за сигурност има пет попадения в хангари, в които се съхранява оборудване за самолети. По предварителна информация по време на удара в два от хангарите е имало изтребители Су-30 и Су-30СМ.

След атаката е избухнал пожар в хангара с изтребител Су-30СМ, което показва, че целта е била поразена, съобщи БТА.

Предполагаемата цена на един самолет от този тип е между 30 и 50 милиона щатски долара, в зависимост от конфигурацията.

Зеленски на 25 юни обяви, че е одобрил 40-дневна „операция за оказване на въздействие", възложена на СБУ, имаща за цел да бъде оказан натиск върху Русия да сложи край на войната.

Украинските атаки по петролните рафинерии са се увеличи двойно от началото на 2026 г. Миналата седмица Украйна удари Москва с над 200 дрона, като това бе най-мащабната атака от началото на войната през 2022 г. Рафинерията "Капотня" в югоизточната част на Москва беше ударена за трети път този месец. Многобройни видеоклипове показаха как капакът на голям резервоар за съхранение на нефт беше изхвърлен на десетки метри във въздуха от силата на експлозията.

Украинската атака последва след руските атаки, които подпалиха Киевско-Печорска лавра - исторически манастир в Киев, който се смята за един от водещите центрове на православното християнство в Източна Европа и за духовна люлка на украинския народ. При атаките имаше и ударени жилищни блокове.