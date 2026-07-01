Почина актьорът от "Индиана Джоунс" и "Хари Потър" Майкъл Бърн

Британският актьор и театрален ветеран Майкъл Бърн е починал на 20 юни на 82-годишна възраст, съобщава "Гардиън". Той е известен с ролята на нацисткия полковник Вогел в „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход", както и с образа на възрастния Гелърт Гринделвалд в „Хари Потър и Даровете на смъртта".

Роден на 7 ноември 1943 г. в Хампстед, Северен Лондон, Бърн започва сценичната си кариера през 60-те години в Националната театрална компания, редом с актьори като Лорънс Оливие, Маги Смит и Робърт Стивънс. По-късно през 1971 г. участва в постановката „Бътли" заедно с Алън Бейтс, под режисурата на Harold Pinter, а през 1974 г. тримата отново работят заедно във филмовата версия.

Филмовата му кариера включва заглавия като „Добрият баща" (1985), „Винаги ще има утре" (1997), „Светецът" (1997), „Бандите на Ню Йорк" (2002), „Всички страхове" (2002) и „Квартетът" (2012). Сред по-известните му роли е и участието му в „Смело сърце", където играе безмилостен войник, опитващ се да нападне съпругата на Уилям Уолъс.

В по-късен етап от кариерата си Бърн се появява и в телевизията – между 2008 и 2010 г. в сапунената опера „Улица Коронейшън", където влиза в ролята на Тед Пейдж, бивш любовник на Одри Робъртс и баща на Гейл Плат. През 2010 г. се завръща и на театралната сцена като Ромео в постановка на „Олд Вик", редом до Сиан Филипс като Жулиета.

Актьорът оставя съпругата си Карол Нимънс, за която е женен от 1965 г., както и двете си дъщери – Тара и Брайъни – и трите си внуци.