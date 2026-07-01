САЩ свалиха ограниченията от най-напредналите AI модели на Anthropic

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Правителството на САЩ отмени експортните ограничения върху най-напредналите модели на изкуствен интелект на Anthropic, съобщи компанията във вторник вечерта.

„Получихме уведомление, че Министерството на търговията е отменило експортните ограничения върху Claude Fable 5 и Mythos 5", се казва в изявление на Anthropic. „Ще започнем да възстановяваме достъпа утре и скоро ще предоставим актуална информация", допълват от комапнията.

Изявлението дойде малко след като министърът на търговията Хауърд Лътник публикува в социалните мрежи за премахването на ограниченията върху Fable — един от засегнатите модели на Anthropic, пише CNN.

„През последните две седмици работихме в тясно сътрудничество с Anthropic, за да анализираме и одобрим Fable 5, с цел да гарантираме съгласуваност в рамките на правителството на САЩ и да укрепим лидерството на Америка в областта на ИИ", написа Лътник в публикация в X.

Fable е версия на най-напредналия модел на Anthropic, известен като Mythos, но с допълнителни защитни механизми, за да бъде подходящ за публична употреба.

Забраната за износ и последвалите преговори между Anthropic и администрацията подчертаха продължаващата регулаторна несигурност около изкуствения интелект, въпреки че технологията се развива далеч отвъд действащите правила.

Правителството по-рано този месец заяви, че доверен партньор е открил „джейлбрейк" — начин за заобикаляне на защитните механизми на Fable. (Anthropic тогава заяви, че заобикалящите методи са „прости" и че „други публично достъпни модели" имат подобни уязвимости.) Източник от Anthropic каза пред медията, че компанията е въвела нови защитни мерки, за да адресира директно и блокира докладваните уязвимости.

Министерството на търговията впоследствие издаде забрана за износ, която изисква компанията да спре всякаква употреба от чуждестранни граждани, включително дори служители на Anthropic, за да се намали рискът. В резултат Anthropic спря достъпа на клиенти до Mythos и Fable.

След като Anthropic и правителството работиха заедно за справяне с киберрисковете, Министерството на търговията миналата седмица позволи на компанията да пусне Mythos само за избрани одобрени от правителството субекти.

Експерти казват, че Mythos може да използва уязвимости в киберсигурността с безпрецедентна скорост. Anthropic ограничи разпространението му до група ключови партньори „за защита на най-критичния софтуер в света".

Белият дом също поиска OpenAI да ограничи разпространението на предстоящия си модел GPT 5.6 до малък брой одобрени от правителството партньори заради напредналите му възможности. OpenAI заяви тогава, че „не смята, че подобен процес за държавен достъп трябва да стане дългосрочен стандарт".